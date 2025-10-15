Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 14 копійок проти 14 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,23 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 16 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,76 гривні;
- євро – 48,53 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 15 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,82 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,03 гривні, продаж – по 41,91 гривні.
Чи буде долар та євро рости цього тижня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що євро на ринку валют навряд чи перевищить 49 гривень, а співвідношення долара до євро становитиме традиційний діапазон від 1,15 – 1,18.
Очікується, що на готівковому ринку діапазон ціни долара становитиме від 41,25 гривні до 41,65 гривні, а от євро – від 48 гривень до 49,5 гривні.