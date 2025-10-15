Що з цінами на долар та євро сьогодні / Фото Unsplash

За останню добу валюти знову змінилися в ціні. Наприклад в банках долар при купівлі сягнув 42 гривень, хоч до цього ціна трималася нижче. Водночас в обмінниках євро подорожчало аж на 30 копійок, досягши понад 49 гривень при купівлі валюти.