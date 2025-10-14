Що відомо про пенсії прокурорам?

Зокрема чимало прокурорів мають право на пенсію за вислугу років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Таку пенсію (безпосередньо перед зверненням за призначенням) отримують люди:

які працюють в органах прокуратури або в науково-навчальних закладах Офісу Генерального прокурора особи; звільнені з прокурорських посад органів прокуратури за станом здоров’я, у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією органу прокуратури, в якому особа обіймає посаду, або у зв’язку із скороченням чисельності прокурорів, у зв’язку з обранням їх на виборні посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.

Важливо! Ветеранам війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугу років, така пенсія призначається незалежно від того, чи працювали вони в органах прокуратури перед зверненням за призначенням пенсії.

Прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років,

– пояснили у ПФУ.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок – пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками 57 років, жінками – 55 років.

Кому не призначать пенсію за вислугу років?

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років.

Права на одержання пенсії позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією,

– додали у фонді.

Зверніть увагу! У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах.

Як розраховується розмір пенсії?

Пенсія працівникам прокуратури обчислюється у розмірі 60% від суми місячної зарплати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержаної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.

Максимальний розмір пенсії працівників прокуратури (з урахуванням надбавок) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! Прокурорам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна за їхнім вибором.

Що відомо про спецпенсії в Україні?

У квітні, 15 числа, Верховна Рада України проголосувала за зменшення пенсій прокурорам. Однак лише з другої спроби. Законопроєкт №12278 підтримали 239 народних депутатів. Про це повідомляв представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук.

До цього – 26 березня – Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт в першому читанні. Його направили на повторний розгляд.

Що ще слід знати про спеціальні пенсії?