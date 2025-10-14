Что известно о пенсиях прокурорам?

В частности немало прокуроров имеют право на пенсию за выслугу лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Такую пенсию (непосредственно перед обращением за назначением) получают люди:

работающие в органах прокуратуры или в научно-учебных заведениях Офиса Генерального прокурора лица; уволенные с прокурорских должностей органов прокуратуры по состоянию здоровья, в связи с ликвидацией или реорганизацией органа прокуратуры, в котором лицо занимает должность, или в связи с сокращением численности прокуроров, в связи с избранием их на выборные должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления.

Важно! Ветеранам войны, которые имеют необходимый стаж работы для назначения пенсии за выслугу лет, такая пенсия назначается независимо от того, работали ли они в органах прокуратуры перед обращением за назначением пенсии.

Прокуроры имеют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет независимо от возраста при наличии на день обращения выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет,

– объяснили в ПФУ.

Работникам, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеют страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – пенсия за выслугу лет назначается по достижении мужчинами 57 лет, женщинами – 55 лет.

Кому не назначат пенсию за выслугу лет?

Лица, уволенные с работы в порядке дисциплинарного взыскания с лишением классного чина или лишенные классного чина по приговору суда, теряют право на пенсионное обеспечение по выслуге лет.

Права на получение пенсии лишаются также лица, уволены с работы в связи с осуждением за умышленное уголовное правонарушение, совершенное с использованием своего должностного положения, или привлечением к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией,

– добавили в фонде.

Обратите внимание! В таких случаях пенсия прокурорам и следователям назначается на общих основаниях.

Как рассчитывается размер пенсии?

Пенсия работникам прокуратуры исчисляется в размере 60% от суммы месячной зарплаты, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 01 января 2011 года – страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, полученной перед месяцем обращения за назначением пенсии.

Максимальный размер пенсии работников прокуратуры (с учетом надбавок) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Прокурорам, которые имеют одновременно право на разные государственные пенсии, назначается одна по их выбору.

Что известно о спецпенсиях в Украине?

В апреле, 15 числа, Верховная Рада Украины проголосовала за уменьшение пенсий прокурорам. Однако лишь со второй попытки. Законопроект №12278 поддержали 239 народных депутатов. Об этом сообщал представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук.

До этого – 26 марта – Верховная Рада не смогла принять законопроект в первом чтении. Его направили на повторное рассмотрение.

Что еще следует знать о специальных пенсиях?