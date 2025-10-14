Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,61 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 13 октября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 15 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,75 гривны;
- евро – 48,23 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 14 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,83 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,68 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,44 гривны, продажа – по 41,80 гривны.
Что прогнозируют для курсов валют в середине октября?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар будет оставаться стабильным, ведь является базовой валютой для страны. Ожидается, что НБУ в дальнейшем будет принимать активное участие на рынке, а потребительские цены не будут демонстрировать безумного рывка.
Зато соотношение доллара к евро составит традиционный диапазон от 1,15 – 1,18, а евро на рынке валют в Украине не будет превышать 49 гривен за валюту.
Зато до конца этой недели на наличном рынке доллар будет в диапазоне от 41,25 гривны до 41,65 гривны, а вот евро – от 48 гривен до 49,5 гривны.