Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,61 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 13 октября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 15 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,75 гривны;

евро – 48,23 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 14 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,83 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,65 гривны , продажа – по 41,68 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,44 гривны, продажа – по 41,80 гривны.

Что прогнозируют для курсов валют в середине октября?