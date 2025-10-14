Что происходит с налогами в России?

В начале октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил главам муниципалитетов о необходимости "поднять местные налоги до максимальных ставок", а в противном случае недополученные доходы будут вычтены из дотаций местным органам, пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание Moscow Times.

В региональном правительстве уточнили, что планируют "скорректировать" ставки земельного налога и налога на имущество физических лиц до предельного уровня, установленного Налоговым кодексом. Льготы предполагается оставить лишь для участников войны и многодетных семей.

В частности власти Ульяновской области готовятся отказаться от упрощенной системы налогообложения (УСН) со сниженными ставками в 1% для компаний и ФОПов, которые впервые зарегистрировались в регионе. В результате область перейдет на "классическую систему налогообложения федерального уровня".

Повышение налоговых ставок для предпринимателей, пользующихся УСН, планируют и в Дагестане.

В текущих условиях ключевой задачей является повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация внутренних процессов,

– пояснил представитель правительства республики.

Источник в российском Кабмине Воронежской области также подтвердил сокращение налоговых льгот для бизнеса.

Интересно! В то же время пока не планируют отменять налоговые льготы во Владимирской, Мурманской, Орловской и Тверской областях, а также в Чувашии.

Что происходит с российской экономикой?

Сейчас Россия активно пытается "закрыть" бюджетный дефицит. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

На фоне проблем с бюджетом правительство усиливает контроль над налоговыми поступлениями. Как это будет работать?

Еще до начала проверки они формируют перечень потенциальных нарушений и предлагают бизнесу оплатить "добровольные доначисления". Если компания отказывается, инициируется официальная проверка.

Обратите внимание! Такой подход Москва рассматривает как один из ключевых инструментов уменьшения бюджетного дефицита.

Как повышение налогов повлияет на цены в России?