Що відбувається з податками у Росії?

На початку жовтня губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив головам муніципалітетів про необхідність "підняти місцеві податки до максимальних ставок", а в іншому разі недоотримані доходи буде вирахувано з дотацій місцевим органам, пише 24 Канал з посиланням на російське видання Moscow Times.

У регіональному уряді уточнили, що планують "скоригувати" ставки земельного податку та податку на майно фізичних осіб до граничного рівня, встановленого Податковим кодексом. Пільги передбачається залишити лише для учасників війни та багатодітних сімей.

Зокрема влада Ульянівської області готується відмовитися від спрощеної системи оподаткування (ССО) зі зниженими ставками у 1% для компаній і ФОПів, які вперше зареєструвалися в регіоні. У результаті область перейде на "класичну систему оподаткування федерального рівня".

Підвищення податкових ставок для підприємців, які користуються ССО, планують і в Дагестані.

В поточних умовах ключовим завданням є підвищення ефективності бюджетних витрат і оптимізація внутрішніх процесів,

– пояснив представник уряду республіки.

Джерело у російському Кабміні Воронезької області також підтвердило скорочення податкових пільг для бізнесу.

Цікаво! Водночас поки що не планують скасовувати податкові пільги у Володимирській, Мурманській, Орловській і Тверській областях, а також у Чувашії.

Що відбувається з російською економікою?

Наразі Росія активно намагається "закрити" бюджетний дефіцит. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

На тлі проблем із бюджетом уряд посилює контроль над податковими надходженнями. Як це працюватиме?

Ще до початку перевірки вони формують перелік потенційних порушень і пропонують бізнесу сплатити "добровільні донарахування". Якщо компанія відмовляється, ініціюється офіційна перевірка.

Зауважте! Такий підхід Москва розглядає як один із ключових інструментів зменшення бюджетного дефіциту.

Як підвищення податків вплине на ціни у Росії?