Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. До меню нібито ввійшли делікатеси за рецептами 1936 та 1961 років.

Що американці їли в Москві?

Перед зустріччю з Володимиром Путіним американська делегація відвідала один з московських ресторанів. Там для гостей підготували страви зі спеціального меню до 120-річчя готелю "Метрополь".

Зокрема, посланців Дональда Трампа частували делікатесами, як-от олениною, крабами та трьома видами ікри – чорною, червоною та щучою. Також у меню були простіші наїдки:

пельмені з грибами;

салати крабовий і "Столичний" за рецептом 1961 року;

запечений з горгонзолою буряк;

фарширована гречкою перепілка тощо.

Ба більше, Віткофф буцімто навіть сам замовив спеціальну страву – пшеничну "лєпьошку" з сиром – та високо її оцінив. Серед десертів перемовникам запропонували "Медовик", "Наполеон" та "Яблучний шарм".

Цікаво! Це шоста зустріч Віткоффа з Путіним у Росії, а от Кушнер приєднався до переговорів з диктатором уперше.

Як завершилися переговори 2 грудня?