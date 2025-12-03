Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. До меню нібито ввійшли делікатеси за рецептами 1936 та 1961 років.
Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Що американці їли в Москві?
Перед зустріччю з Володимиром Путіним американська делегація відвідала один з московських ресторанів. Там для гостей підготували страви зі спеціального меню до 120-річчя готелю "Метрополь".
Зокрема, посланців Дональда Трампа частували делікатесами, як-от олениною, крабами та трьома видами ікри – чорною, червоною та щучою. Також у меню були простіші наїдки:
- пельмені з грибами;
- салати крабовий і "Столичний" за рецептом 1961 року;
- запечений з горгонзолою буряк;
- фарширована гречкою перепілка тощо.
Ба більше, Віткофф буцімто навіть сам замовив спеціальну страву – пшеничну "лєпьошку" з сиром – та високо її оцінив. Серед десертів перемовникам запропонували "Медовик", "Наполеон" та "Яблучний шарм".
Цікаво! Це шоста зустріч Віткоффа з Путіним у Росії, а от Кушнер приєднався до переговорів з диктатором уперше.
Як завершилися переговори 2 грудня?
Переговори в Москві тривали понад 4 години. Російська сторона описала розмову як "корисну та конструктивну".
Кремль погоджується з пунктами нового мирного плану США, але не з усіма.
Нагадаємо, раніше NBC з посиланням на неназваного чиновника країни-агресорки писали, що Путін не піде на компроміси щодо Донбасу, обмеження ЗСУ та визнання окупованих територій.