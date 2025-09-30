Как и почему хотят повысить НДФЛ в России?

Единую ставку НДФЛ для иноагентов могут повысить до 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин России.

Также предложили ограничить иностранных агентов в использовании налоговых послаблений и запретить им получать налоговые вычеты на долгосрочные вложения (инвестиции).

Освобождение от налогов с доходов при продаже активов и налогообложение доходов при дарении и наследовании также будет для них недоступно.

В то же время организации, выполняющие функции иностранного агента, не смогут использовать налоговые льготы. Это же коснется и юрлиц с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.

Например, организациям, которым предоставили соответствующий статус, предлагается запретить применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Какие еще налоги в России повышают?

В конце сентября Минфин России объявил о повышении НДС до 22%, что может вызвать скачок цен и инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Тогда председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией". Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, сообщил Минфин.

Предполагается, что поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие, среди прочего, повышение НДС, вступят в силу с 1 января 2026 года.

