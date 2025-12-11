Дети активно занимаются гимнастикой. Об этом сообщает New York Post, передает 24 Канал.
Кого увидели на фото?
Снимки были сделаны во время спортивного мероприятия, организованного Алиной Кабаевой, с которой российский диктатор длительное время находится в отношениях.
Ни Путин, ни Кабаева публично не признают своей семьи, а российские власти строго скрывают любую информацию об их детях.
На обнародованных фотографиях видно двух мальчиков: 6-летнего Владимира и 10-летнего Ивана.
6-летний Владимир, младший сын Путина / Фото NYP
Старший сын, по данным издания, активно занимается гимнастикой, как и его мать.
10-летний Иван / Фото NYP
Журналисты отмечают, что детей заметили в январе 2025 года сразу после того, как Кабаева провела закрытый мастер-класс с участием звезд академии художественной гимнастики, которую возглавляет и которая названа в ее честь.
Что известно о детях Путина?
Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой официально имеют фамилию Спиридоновы, что, вероятно, происходит от деда президента России.
Дочери Путина от первого брака и внебрачная дочь также живут под вымышленными именами, чтобы скрыть их происхождение.
Ранее сообщалось, что дети находятся под усиленной охраной, пользуются документами прикрытия, имеют собственные самолеты и не посещают обычные учебные заведения.