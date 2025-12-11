Дети активно занимаются гимнастикой. Об этом сообщает New York Post, передает 24 Канал.

Кого увидели на фото?

Снимки были сделаны во время спортивного мероприятия, организованного Алиной Кабаевой, с которой российский диктатор длительное время находится в отношениях.

Ни Путин, ни Кабаева публично не признают своей семьи, а российские власти строго скрывают любую информацию об их детях.

На обнародованных фотографиях видно двух мальчиков: 6-летнего Владимира и 10-летнего Ивана.



6-летний Владимир, младший сын Путина / Фото NYP

Старший сын, по данным издания, активно занимается гимнастикой, как и его мать.



10-летний Иван / Фото NYP

Журналисты отмечают, что детей заметили в январе 2025 года сразу после того, как Кабаева провела закрытый мастер-класс с участием звезд академии художественной гимнастики, которую возглавляет и которая названа в ее честь.

Что известно о детях Путина?