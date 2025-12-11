Діти активно займаються гімнастикою. Про це повідомляє New York Post, передає 24 Канал.

Кого побачили на фото?

Знімки були зроблені під час спортивного заходу, організованого Аліною Кабаєвою, з якою російський диктатор тривалий час перебуває у стосунках.

Ані Путін, ані Кабаєва публічно не визнають своєї сім’ї, а російська влада суворо приховує будь-яку інформацію про їхніх дітей.

На оприлюднених світлинах видно двох хлопчиків: 6-річного Володимира та 10-річного Івана.



6-річний Володимир, молодший син Путіна / Фото NYP

Старший син, за даними видання, активно займається гімнастикою, як і його мати.



10-річний Іван / Фото NYP

Журналісти зазначають, що дітей помітили у січні 2025 року одразу після того, як Кабаєва провела закритий майстер-клас за участі зірок академії художньої гімнастики, яку очолює і яка названа на її честь.

Що відомо про дітей Путіна?