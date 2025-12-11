Діти активно займаються гімнастикою. Про це повідомляє New York Post, передає 24 Канал.
Кого побачили на фото?
Знімки були зроблені під час спортивного заходу, організованого Аліною Кабаєвою, з якою російський диктатор тривалий час перебуває у стосунках.
Ані Путін, ані Кабаєва публічно не визнають своєї сім’ї, а російська влада суворо приховує будь-яку інформацію про їхніх дітей.
На оприлюднених світлинах видно двох хлопчиків: 6-річного Володимира та 10-річного Івана.
6-річний Володимир, молодший син Путіна / Фото NYP
Старший син, за даними видання, активно займається гімнастикою, як і його мати.
10-річний Іван / Фото NYP
Журналісти зазначають, що дітей помітили у січні 2025 року одразу після того, як Кабаєва провела закритий майстер-клас за участі зірок академії художньої гімнастики, яку очолює і яка названа на її честь.
Що відомо про дітей Путіна?
Два сини Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої офіційно мають прізвище Спірідонови, що, ймовірно, походить від діда президента Росії.
Дочки Путіна від першого шлюбу та позашлюбна донька також живуть під вигаданими іменами, щоб приховати їхнє походження.
Раніше повідомлялось, що діти перебувають під посиленою охороною, користуються документами прикриття, мають власні літаки та не відвідують звичайні навчальні заклади.