Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Агентство".

Что стало известно о детях Путина и Кабаевой?

Двое сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой официально носят фамилию Спиридоновы. Их зовут Иван и Владимир. Эта фамилия, предполагают росСМИ, происходит от имени деда президента России – Владимира Спиридоновича Путина.

Сыновья Путина и Кабаевой / Фото росСМИ "Агентство"

Как пишет издание, Путин и Кабаева проводят много времени в валдайской резиденции. Там для женщины, детей и обслуги построили отдельный деревянный дворец, спа-центр, детскую зону и парк.

Иногда Иван и Владимир появляются на публике. Благодаря этому удалось получить их фотографии.

Что известно о других детях диктатора?

Под вымышленными именами также живут дочери российского диктатора от первого брака – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Фамилия Тихонова, вероятнее всего, связана с именем бабушки Путина по матери.

Кроме того, по данным росСМИ, внебрачная дочь российского лидера Елизавета Розова жила во Франции под именем Елизавета Олеговна Руднова. Ее фамилия, вероятно, связана с Олегом Рудновым – медиаменеджером и давним другом Путина.

