Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,60 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 10 октября. Официальный курс евро составляет 48,10 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 14 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,61 гривны;
- евро – 48,13 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 13 октября курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,32 гривны, продажа – по 41,87 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,59 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,65 гривны.
Какой курс валют ждать?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, НБУ будет принимать достаточно активную роль на рынке, а уровень потребительских цен совсем не демонстрирует безумного рывка вверх. Кроме того, доллар будет оставаться прогнозируемым.
Ожидается, что соотношение доллара к евро в целом не изменится и будет варьироваться в пределах 1,15 – 1,18. То есть формально коридор колебаний евро останется в пределах 49 гривен.
Коридоры валютных колебаний: 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро на межбанке и 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривен за евро (на наличном рынке).