Какой курс доллара в Украине сейчас?

11 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,51 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как отмечает издание "Минфин", средний курс доллара в банке таков:

  • покупка – 41,35 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,80 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, курс доллара следующий:

  • покупка – 41,44 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,57 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить 50 долларов сейчас?

  • в банке купить 50 долларов можно за примерно – 2 090 гривен;
  • а в обменнике приобрести 50 долларов удастся за ориентировочно – 2 078,50 гривен.

Сколько гривен можно получить за 50 долларов?

  • в банке за 50 долларов удастся получить ориентировочно – 2 067,50 гривен;
  • при обмене 50 долларов в обменнике, удастся выручить где-то – 2 072 гривен.

Что нужно знать о курсе доллара сейчас?

  • Курс доллара будет оставаться стабильным в течение октября. Ожидаемый люфт колебаний: от 41,20 гривны до 42,20 гривны.

  • В то же время, с 13 по 19 октября курс на межбанке, вероятно, будет находиться в пределах 41,20 – 41,60 гривны. А вот на наличном рынке – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.