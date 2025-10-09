Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,40 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 8 октября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена упала на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 10 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,50 гривны;
- евро – 48,20 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 9 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,66 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,53 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,86 гривны, продажа – по 41,61 гривны.
Какими будут цены валют на следующей неделе? Прогнозы
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в середину октября рынок валют будет соответствовать общим трендам на октябрь.
Сейчас соотношение доллара к евро не изменится – 1,15 – 118, а евро не пересечет отметки в 49 гривен.
В общем, на наличном рынке ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,25 – 41,65 гривны за валюту, а евро – в диапазоне от 48 гривен до 49,5 гривны.