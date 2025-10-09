Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,40 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 8 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна впала на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 10 жовтня курс валют буде таким:

Станом на 9 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що в середину жовтня ринок валют буде відповідати загальним трендам на жовтень.

Наразі співвідношення долара до євро не зміниться – 1,15 – 118, а євро не перетне позначки в 49 гривень.