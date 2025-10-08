Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 7 октября. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 9 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также У России новая тактика обстрелов энергетики: возможен ли блэкаут по всей стране
По состоянию на 9 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,40 гривны;
- евро – 48,13 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 8 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,42 гривны, продажа – по 41,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,58 гривны, продажа – по 41,50 гривны.
Какого курса евро стоит ожидать?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, среди факторов, влияющих на курс валют является военная ситуация в стране и валютные колебания на мировом рынке.
Например, стоимость евро будет зависеть от соотношения евро и доллара на международных торгах и внутреннего курса гривны к доллару. Однако стоит добавить, что это соотношение может измениться из-за глобальных событий.
Таким образом, евро на межбанке и наличном рынке будет колебаться от 48 гривен до 49,5 гривны.