Какого курса евро стоит ожидать?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на курсовую динамику могут повлиять военная ситуация в Украине и мировые валютные колебания.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Несмотря на общую стабильность, есть факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на курсы. Их не стоит отбрасывать, чтобы быть максимально сосредоточенными к возможному противодействию им.

Военная ситуация в Украине. Речь идет о непредсказуемых событиях на фронте, объемы материально-технического обеспечения ВСУ и международной военной помощи.

Также это касается роста риска ракетных и дроновых атак по критической и энергетической инфраструктуре.

Замечу, что осенью вероятность таких атак возрастает, ведь враг пытается давить на Украину энергетическими угрозами,

– говорит Лесовой.

Мировые валютные колебания. Дело в том, что курс евро зависит от 2 факторов, а это соотношение евро и доллара на международных торгах и внутреннего курса гривны к доллару.

Сейчас соотношение доллара к евро колеблется в диапазоне 0,15 – 0,18%. Это произошло после того, как ФРС снизил базовую ставку на 0,25%, а ЕЦБ оставил ее на уровне 2,15%.

Однако это соотношение валют может измениться из-за глобальных событий: например, колебания цен на нефть, ситуация на Ближнем Востоке (в частности операция в Секторе Газа), ход войны в Украине, изменения в санкционной и торговой политике и тому подобное,

– заявил Тарас Лесовой.

Заметьте! Евро на межбанке и на наличном рынке на следующей неделе почти не будет отличаться. На межбанке колебания будут в диапазоне 48 – 49 гривен, а колебания на наличном рынке – между 48 гривнами и 49,5 гривнами.

Какими будут валюты в октябре?