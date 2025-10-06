Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,22 гривны. То есть цена американской валюты упала на 5 копеек против 3 октября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена упала на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Россия бьет по критической инфраструктуре: хватит ли газа зимой и какими будут тарифы

По состоянию на 7 октября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,34 гривны;
  • евро – 48,26 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 6 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,05 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,39 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,15 гривны, продажа – по 41,38 гривны.

Какого курса ожидать в октябре?

  • Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что в октябре курс доллара будет колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро будет составлять от 47,5 гривны до 49,5 гривны.

  • Зато как сообщал нардеп как сообщал нардеп Ярослав Железняк, заложен средневзвешенный курс доллара в проект бюджета на 2026 год установлен на уровне 45,6 гривны за доллар, то есть на 9 – 11% выше текущего.

  • Однако Лесовой добавляет, что заложенный курс является лишь "указателем" для бизнеса, который будет ориентироваться на прогноз, закладывая его в свою операционную деятельность. Например, на 2025 год средневзвешенный курс был заложен на уровне 45 гривны за доллар, а сейчас официальный курс в среднем на 9% ниже этого показателя.