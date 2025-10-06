На фоне колебаний в банках и на черном рынке, именно обменники показали наиболее резкий рост за выходные. Евро например подорожало сразу на 54 копейки при покупке, а доллар – на 29 копеек. Такой скачок курсов заставляет внимательнее следить за факторами влияния на рынок.