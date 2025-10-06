Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 6 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 3 октября) и продажа по 41,50 гривны (+3 копейки).

  • Покупка евро проходит по 48,10 гривны (-10 копеек), продажа – по по 48,83 гривны (-3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (+6 копеек против 1 октября), а продать по 41,39 гривны (+9 копеек).
  • Покупка евро по 48,61 гривне (-9 копеек), а продажа по 48,80 гривны (-5 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 41,15 гривны (+29 копеек), а продают по 41,38 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,65 гривны (+54 копейки), а продают по 48,92 гривны (-9 копеек).

Каким будет доллар?

  • В комментарии 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказывает, что на рынке валют отсутствуют признаки турбулентности, в частности благодаря режиму управляемой гибкости и решением НБУ относительно уровня учетной ставки.

  • Ожидается, что на этой неделе на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будут на уровне 41 – 41,5 гривны.

  • Зато если учесть такие факторы, как уровень инфляции, то из-за снижения этого показателя с июня по сентябрь это создало дополнительные условия для стабильности гривны.