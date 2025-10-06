На фоні коливань у банках та на чорному ринку, саме обмінники показали найбільш різке зростання за вихідні. Євро наприклад подорожчало одразу на 54 копійки при купівлі, а долар – на 29 копійок. Такий стрибок курсів змушує уважніше стежити за факторами впливу на ринок.