Смотрите также Россия готовится покупать бензин за рубежом, чтобы преодолеть дефицит

Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом заявил, что официальный курс будет находиться, вероятнее всего, в пределах июля-августа, то есть оставляя на 1,2% – 1,9% меньше стартового курса 2025 года (42,02 гривны).

Кроме того, НБУ будет оставаться главным игроком на рынке, а это означает удерживание баланса между спросом и предложением. Кроме того, в сентябре инфляция в годовом измерении может в дальнейшем снижаться до 12,5%.