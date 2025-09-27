Какой будет цена доллара?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, вероятнее всего, на пересечении сентября и октября на валютном рынке вряд ли будут существенные изменения.
Поэтому, официальный курс доллара может находиться в пределах июля-августа, оставаясь на 1,2% – 1,9% стартового курса 2025 года.
Напоминаем! В начале года официальный курс был на уровне 42,02 гривны.
По-прежнему, главным игроком на украинском рынке будет оставаться НБУ, что фактически гарантирует удержание баланса между спросом и предложением, а затем следует рассчитывать, что и объем валютных интервенций, что должно насытить спрос, не превысит 800 миллионов долларов в неделю.
Кроме того, в сентябре инфляция в годовом измерении может в дальнейшем снижаться до 12,5%. То есть уже в течение 4 месяцев инфляция в стране в отношении год к году сократится почти на 3,5%.
Можем также предположить, что из-за сезонного снижения некоторых продовольственных товаров (прежде всего овощей, фруктов) в месячном измерении инфляция по итогам сентября будет почти нулевой,
– говорит Лесовой.
Заметьте! С 29 сентября по 5 октября доллар будет находиться на межбанке в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны, а на наличном рынке – 41,2 – 41,5 гривны.
Что будет с курсом евро?
Прогнозируется, что курс евро будет сохраняться на уровне, что соответствует мировым котировкам пары доллар – евро.
Сейчас после того, как Европейский центробанк (ЕЦБ) сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,15%, а Федеральный резерв снизил базовую ставку на 0,25% – до 4 – 4,25%, соотношение доллара останется в пределах 1,15 – 1,18.
В глобальном смысле курс евро в Украине будет находиться в пределах 48 – 49 гривен.