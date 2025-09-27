Какой будет цена доллара?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, вероятнее всего, на пересечении сентября и октября на валютном рынке вряд ли будут существенные изменения.

Поэтому, официальный курс доллара может находиться в пределах июля-августа, оставаясь на 1,2% – 1,9% стартового курса 2025 года.

Напоминаем! В начале года официальный курс был на уровне 42,02 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему, главным игроком на украинском рынке будет оставаться НБУ, что фактически гарантирует удержание баланса между спросом и предложением, а затем следует рассчитывать, что и объем валютных интервенций, что должно насытить спрос, не превысит 800 миллионов долларов в неделю.

Кроме того, в сентябре инфляция в годовом измерении может в дальнейшем снижаться до 12,5%. То есть уже в течение 4 месяцев инфляция в стране в отношении год к году сократится почти на 3,5%.

Можем также предположить, что из-за сезонного снижения некоторых продовольственных товаров (прежде всего овощей, фруктов) в месячном измерении инфляция по итогам сентября будет почти нулевой,

– говорит Лесовой.

Заметьте! С 29 сентября по 5 октября доллар будет находиться на межбанке в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны, а на наличном рынке – 41,2 – 41,5 гривны.

Что будет с курсом евро?