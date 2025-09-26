Как рассказал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом , весомой ролью на валютном рынке остается Нацбанк, который будет исключать резкие валютные изменения.

Ожидается, что доллар в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривны, а евро будет под влиянием пары доллар/евро, впрочем отметка на украинском рынке валют вряд ли пересечет 49 гривен за евро.