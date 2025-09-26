Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом , вагомою роллю на валютному ринку залишається Нацбанк, який унеможливлюватиме різкі валютні зміни.

Очікується, що долар в короткостроковій перспективі перебуватиме в межах 41,2 – 41,5 гривні, а євро буде під впливом пари долара/євро, втім позначка на українському ринку валют навряд чи перетне 49 гривень за євро.