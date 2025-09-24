Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 24 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 вересня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Трамп готовий до "дуже жорстких мит" проти Росії, але попереджає Європу

  • Купівля євро проходить по 48,45 гривні (+5 копійок), продаж – по 49,20 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+1 копійка), а продати по 41,40 гривні (+7 копійок).
  • Купівля євро по 48,80 гривні (+8 копійок), а продаж по 48,93 гривні (+1 копійка).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,78 гривні (-38 копійок), а продають по 41,46 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,39 гривні (-21 копійка), а продають по 49,17 гривні (+18 копійок).

Який прогнозують долар?

  • Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив, що рух тенденцій цього тижня на валютному ринку буде визначальним для вартості долара до кінця 2025 року.

  • На курсові показники, за словами банкірка, впливатимуть інфляційні показники, геополітична ситуація у світі, ситуація в економіці країни тощо. Натомість вони прямо впливатимуть на настрої в суспільстві.

  • Впродовж цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку очікується діапазон курсу 41,2 – 41,5 гривні за долар.