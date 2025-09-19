Які тенденції на ринку валют України у вересні?

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що основну роль на ринку валют в Україні надалі відіграватимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

Дивіться також Гривня укріпилась: як рішення ФРС США вплинуло на ринок валют в Україні

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ці чинники прямо впливатимуть настрої суспільства та бізнесу. Однак не забуваймо й про вагому роль Нацбанку, який в умовах війни реалізує ефективну стратегію, що унеможливлює різки валютні зміни.

Лєсовий підкреслює, режим "керованої гнучкості" дозволяє задовольняти попит і стримувати ризики неконтрольованого зростання курсів.

Яким буде курс євро та долара?

За оцінкою банкіра, курс долара у короткостроковій перспективі перебуватиме в межах 41,2 – 41,5 гривні. Євро залишатиметься більш чутливим до світової кон’юнктури, але навряд чи перевищить позначку у 49 гривень.

Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 22 по 28 вересня?

Коридори валютних коливань: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 47,5 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,2 – 41,5 гривні за долар та 47,5 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні щоденні коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.

Важливо! Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Що важливо знати про курси валют?