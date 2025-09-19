Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом отметил, что основную роль на рынке валют в Украине в дальнейшем будут играть инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.
Эти факторы будут прямо влиять на настроения общества и бизнеса. Однако не забывайте и о весомой роли Нацбанка, который в условиях войны реализует эффективную стратегию, что делает невозможным резкие валютные изменения.
Лесовой подчеркивает, режим "управляемой гибкости" позволяет удовлетворять спрос и сдерживать риски неконтролируемого роста курсов.
Каким будет курс евро и доллара?
По оценке банкира, курс доллара в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривені. Евро будет оставаться более чувствительным к мировой конъюнктуре, но вряд ли превысит отметку в 49 гривен.
Какими будут общие характеристики валютного рынка с 22 по 28 сентября?
- Коридоры валютных колебаний: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 47,5 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие ежедневные колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро; коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро; обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро; обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.
Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.
Что важно знать о курсах валют?
Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к ослаблению доллара и укреплению гривны по отношению к нему. Сейчас новый целевой диапазон ставки составляет 4 – 4,25%.
На 2026 год в проекте госбюджета прогнозируемый курс доллара установлен на уровне, что превышает прошлогодний показатель. В частности, на следующий год в проекте бюджета курс доллара прогнозируют на уровне 45,6 гривны за 1 доллар США.