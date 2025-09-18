Что происходит с курсом гривны?

В комментарии 24 Канала экономист Олег Гетман заявил, что на рынке валют в Украине доллар уже немного просел, а гривна укрепилась.

Читайте также Не могут договориться: Трамп и Европа спорят, как давить на Россию

Зато по ситуации с евро, то гривна ослабла относительно европейской валюты, но это произошло из-за того, что изменился курс пары доллар-евро.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Изменения курсов между долларом и гривной и евро мы увидели уже, по сути, вчера-позавчера, потому что решение по ставке ФРС было понятно заранее. Кроме того, оно уже отразилось на курсе валют.

Дело в том, что Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4 – 4,25%.

Одновременно с таким снижением американская валюта, как правило, также ослабевает по отношению к другим валютам. А соответственно, это влияет на доходы инвесторов.

Чем важна процентная ставка США Она является одним из главным инструментом, которым ФРС может регулировать экономику США. Именно благодаря ставке, банки занимают деньги друг другу на определенный срок.

Какая сейчас цена на валюты?