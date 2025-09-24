Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 24 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 23 сентября) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).

  • Покупка евро проходит по 48,45 гривны (+5 копеек), продажа – по 49,20 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,35 гривны (+1 копейка), а продать по 41,40 гривны (+7 копеек).
  • Покупка евро по 48,80 гривны (+8 копеек), а продажа по 48,93 гривны (+1 копейка).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,78 гривны (-38 копеек), а продают по 41,46 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 48,39 гривны (-21 копейка), а продают по 49,17 гривны (+18 копеек).

Какой прогнозируют доллар?

  • Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заметил, что движение тенденций этой недели на валютном рынке будет определяющим для стоимости доллара до конца 2025 года.

  • На курсовые показатели, по словам банкира, будут влиять инфляционные показатели, геополитическая ситуация в мире, ситуация в экономике страны и тому подобное. Зато они будут прямо влиять на настроения в обществе.

  • В течение этой недели на межбанке и на наличном рынке ожидается диапазон курса 41,2 – 41,5 гривны за доллар.