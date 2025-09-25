Який курс долара в Україні зараз?
25 вересня офіційний курс долара в Україні – 41,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:
- купівля – 41,20 гривень за долар США;
- продаж – 41,65 гривні за долар США.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:
- купівля – 41,40 гривні за долар США;
- продаж – 41,47 гривні за долар США.
Скільки гривень необхідно, щоб купити 500 доларів сьогодні?
- для покупки 500 доларів у банку, зараз необхідно мати орієнтовно – 20 825 гривень;
- в обміннику для придбання 500 доларів потрібно уже орієнтовно – 20 735 гривень.
Яку суму можна отримати при здачі 500 доларів зараз?
- якщо обмінювати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 20 600 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику, є можливість виручити десь – 20 700 гривень.
Що відбувається з курсом долара зараз?
Курс долара у вересні буде стабільним. Люфт коливань не вийде за межі – 41,60 – 42 гривні.
Водночас з 22 по 28 вересня курс долара також відчутно не зміниться. Валюта перебуватиме в межах: 41,20 – 41,50 гривні на міжбанку.
Цікаво! На американській валюті може з'явитись нове обличчя. Стало відомо про новий законопроєкт, який подали конгресмени.