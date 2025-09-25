Який курс долара в Україні зараз?

25 вересня офіційний курс долара в Україні – 41,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,65 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

купівля – 41,40 гривні за долар США;

продаж – 41,47 гривні за долар США.

Скільки гривень необхідно, щоб купити 500 доларів сьогодні?

для покупки 500 доларів у банку, зараз необхідно мати орієнтовно – 20 825 гривень;

в обміннику для придбання 500 доларів потрібно уже орієнтовно – 20 735 гривень.

Яку суму можна отримати при здачі 500 доларів зараз?

якщо обмінювати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 20 600 гривень;

при обміні 500 доларів в обміннику, є можливість виручити десь – 20 700 гривень.

Що відбувається з курсом долара зараз?

Курс долара у вересні буде стабільним. Люфт коливань не вийде за межі – 41,60 – 42 гривні.

Водночас з 22 по 28 вересня курс долара також відчутно не зміниться. Валюта перебуватиме в межах: 41,20 – 41,50 гривні на міжбанку.

