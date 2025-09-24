Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що цього тижня на ринок валют впливатимуть такі фактори, як геополітична ситуація, інфляційні показники, стан економіки, обсяги макрофінансової підтримки.