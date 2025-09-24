Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,37 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 23 сентября. Официальный курс евро составляет 48,80 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 25 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,41 гривны;

евро – 48,65 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 24 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,78 гривны, продажа – по 41,46 гривны.

Какие тенденции на рынке валют Украины в сентябре?