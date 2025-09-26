Каким будет курс валют?

Пересечение сентября и октября в определенной степени можно считать “убаюкивающим”, рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Смотрите также Такого еще не было: рупия упала до исторического минимума

По его словам, официальный курс доллара будет находиться в пределах июля-августа и будет оставаться на 1,2-1,9% ниже стартового курса на начало 2025 года, который был на уровне 42,02 гривны.

Курс евро, несмотря на более заметные колебания, все же будет сохраняться на уровне, который будет соответствовать мировым котировкам пары доллар-евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА К слову: после того, как Европейский центробанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 2,15%, а Федеральный резерв снизил базовую ставку на 0,25% – до 4-4,25%, ожидается, что соотношение доллара к евро, после многодневной курсовой "шатавицы", все же останется в пределах 1,15-1,18. То есть в глобальном смысле курс евро в Украине будет находиться пока в пределах 48-49 грн.

Главным игроком на валютном рынке Украины, как отмечает банкир, и в дальнейшем будет оставаться НБУ.

Фактически это гарантирует удержание баланса между спросом и предложением.

Поэтому украинцы могут рассчитывать, что объем валютных интервенций, который должен насытить спрос, не превысит 800 миллионов долларов в неделю.

Кроме того, в Украине сохраняется благоприятный инфляционный фон: несмотря на то, что статистические данные еще не объявлены, но вполне возможно, что в сентябре инфляция в годовом измерении может продемонстрировать дальнейшее снижение до 12,5%. То есть уже в течение 4 месяцев инфляция в стране в отношении год к году сократится почти на 3,5%,

– прогнозирует Лесовой.

Банкир предполагает, что из-за сезонного снижения некоторых продовольственных товаров, в частности, овощей и фруктов, в месячном измерении инфляция по итогам сентября будет почти нулевой.

Общие характеристики валютного рынка с 29 сентября по 5 октября будут такими:

Коридоры валютных колебаний составят 41,25-41,65 гривны за доллар и 47,5-49 гривны за евро на межбанке и 41,2-41,5 гривны за доллар и 48-49,5 гривны за евро на наличном рынке.

Текущие, то есть ежедневные, курсовые колебания составят до 0,05-0,15 гривны на межбанке, до 0,1-0,2 грн в комбанке и до 0,3 грн в обменных пунктах.

Разница между курсами покупки и продажи на межбанке составит до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, в коммерческих банках – до 0,5-0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8-1 гривны на 1 евро, в обменных пунктах – до 0,6-1 гривны на 1 доллар и до 1-1,3 гривны на 1 евро.

Разница курсов покупки будет такой: комбанки – 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар и 0,5-0,7 за 1 евро.

Разница курсов продажи составит в комбанках 0,1-0,2 гривны за 1 доллар, 0,2-0,3 гривны за 1 евро, в обменных пунктах – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет 0,1-0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели ожидаются до 1-1,5% от стартового курса недели.

Таким образом, ситуация на валютном рынке остается в "стандартных", оптимальных кондициях, поскольку царит относительное спокойствие, что значительно усиливает вес гривны. добавляет банкир.

Важно! По данным НБУ, официальный курс доллара США на 26 сентября установлен на уровне 41,49 гривны, что на 8 копеек выше по сравнению со вчерашним днем. Курс евро составляет 48,71 гривны, поднявшись на 6 копеек за тот же период.

От чего будет зависеть курс доллара и евро?