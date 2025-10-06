Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 5 копійок проти 3 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,38 гривні, тобто ціна впала на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 7 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,34 гривні;
- євро – 48,26 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 6 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,05 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,39 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,15 гривні, продаж – по 41,38 гривні.
Якого курсу очікувати у жовтні?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що у жовтні курс долара коливатиметься від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро складатиме від 47,5 гривні до 49,5 гривні.
Натомість як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, закладений середньозважений курс долара у проєкті бюджету на 2026 рік встановлений на рівні 45,6 гривні за долар, тобто на 9 – 11% вищий за поточний.
Однак Лєсовий додає, що закладений курс є лише "дороговказом" для бізнесу, який орієнтуватиметься на прогноз, закладаючи його до своєї операційної діяльності. Наприклад, на 2025 рік середньозважений курс було закладено на рівні 45 гривні за долар, а зараз офіційний курс в середньому на 9% нижчий за цей показник.