Який курс долара в Україні зараз?

11 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також У Міненерго відповіли, чи є загроза зриву опалювального сезону після російських ударів

Як зазначає видання "Мінфін", середній курс долара у банку такий:

  • купівля – 41,35 гривні за долар США;
  • продаж – 41,80 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, курс долара наступний:

  • купівля – 41,44 гривні за долар США;
  • продаж – 41,57 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, аби купити 50 доларів зараз?

  • у банку купити 50 доларів можна за приблизно – 2 090 гривень;
  • а в обміннику придбати 50 доларів вдасться за орієнтовно – 2 078,50 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 50 доларів?

  • у банку за 50 доларів вдасться отримати орієнтовно – 2 067,50 гривень;
  • при обміні 50 доларів в обміннику, вдасться виручити десь – 2 072 гривень.

Що потрібно знати про курс долара зараз?

  • Курс долара залишатиметься стабільним протягом жовтня. Очікуваний люфт коливань: від 41,20 гривні до 42,20 гривні.

  • Водночас, з 13 по 19 жовтня курс на міжбанку, імовірно, перебуватиме в межах 41,20 – 41,60 гривень. А от на готівковому ринку – 41,25 – 41,65 гривні за долар.