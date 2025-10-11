Який курс долара в Україні зараз?

11 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як зазначає видання "Мінфін", середній курс долара у банку такий:

купівля – 41,35 гривні за долар США;

продаж – 41,80 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, курс долара наступний:

купівля – 41,44 гривні за долар США;

продаж – 41,57 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, аби купити 50 доларів зараз?

у банку купити 50 доларів можна за приблизно – 2 090 гривень;

а в обміннику придбати 50 доларів вдасться за орієнтовно – 2 078,50 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 50 доларів?

у банку за 50 доларів вдасться отримати орієнтовно – 2 067,50 гривень;

при обміні 50 доларів в обміннику, вдасться виручити десь – 2 072 гривень.

Що потрібно знати про курс долара зараз?