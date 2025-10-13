Смотрите также Без надежды на перерасчет: в каких случаях деньги за холодные батареи не вернут

Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке на этой неделе главную роль "будет выполнять" НБУ. Режим "управляемой гибкости", который мы считаем оптимальным для рынка в условиях войны, продлится в дальнейшем.

Дополнительным фактором того, что рынок будет стабильным, – это уровень потребительских цен, который совсем не демонстрирует безумного рывка вверх.