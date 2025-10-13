Дивіться також Без надії на перерахунок: у яких випадках гроші за холодні батареї не повернуть

Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринку цього тижня головну роль "виконуватиме" НБУ. Режим "керованої гнучкості", який ми вважаємо оптимальним для ринку в умовах війни, триватиме надалі.

Додатковим фактором того, що ринок буде стабільним, – це рівень споживчих цін, який зовсім не демонструє шаленого ривка вгору.