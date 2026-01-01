В первый день года валюты показали спад цены. В частности больше всего доллар и евро потеряли за последние сутки на черном рынке, а в обменниках почти не изменились. Кроме того, пока доллар в банках почти не изменил курс, евро при покупке и продаже потеряло от 10 до 15 копеек.