Какой будет ситуация с 5 по 11 января?

Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев. В частности, ключевые условия депозитных программ существенно не изменятся, а ситуация на рынке останется довольно благоприятной для новых вкладчиков.

Эксперт советует прежде всего учитывать монетарный фон. Решение НБУ оставить учетную ставку и другие инструменты денежно-кредитной политики без изменений означает, что стратегических предпосылок для пересмотра депозитных ставок пока нет.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В ближайшие недели средняя доходность гривневых вкладов, по-прежнему, в зависимости от срока размещения средств будет находиться в диапазоне 13 – 14,5% годовых.

Структура спроса со стороны вкладчиков также будет оставаться стабильной. Наибольший интерес будет сосредоточен на депозитах сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовых вкладах. Именно эти сроки банки и в дальнейшем берут как базовые для формирования самых выгодных процентных предложений.

В то же время будет продолжаться период активного стимулирования клиентов. Банки и в дальнейшем будут добавлять к базовым ставкам бонусные 1 – 1,5 процентного пункта, следовательно, максимальные ставки по отдельным депозитам будут достигать уровня около 17,5 – 18% годовых, хотя и с тенденцией к постепенному снижению.

Для вкладчиков это будет оставаться ключевым аргументом в пользу размещения средств именно в начале года,

– отметил банкир.

К слову, по уровню доходности гривневые депозиты фактически не имеют полноценной альтернативы среди банковских вкладов. И хотя валютные вклады и в дальнейшем формируют до 10% депозитного портфеля банков, для большинства граждан они остаются малопривлекательными из-за слишком низкой доходности, которая не превышает:

0,8 – 1% годовых – для вкладов в евро;

1 – 1,2% годовых – для вкладов в долларах.

Дополнительным стимулом для активности на рынке депозитов является макроэкономический фон. В 2026 году ожидаемый уровень инфляции составит около 9,7%, что вместе с относительно стабильным валютным рынком делает депозиты для населения понятным выбором – как инструмента сохранения стоимости сбережений.

Ожидается, что действие бонусных депозитных программ сохранится как минимум до середины января. По мнению эксперта, это не помешает гражданам принимать решение о размещении средств, ориентируясь на курсовую стабильность и общую ситуацию в стране.

Сколько украинцы хранят в банках?