У перший день року валюти показали спад ціни. Зокрема найбільше долар та євро втратили за останню добу на чорному ринку, а в обмінниках майже не змінилися. Крім того, поки долар в банках майже не змінив курс, євро при купівлі та продажі втратило від 10 до 15 копійок.