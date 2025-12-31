Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 31 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,05 гривні (+10 копійок проти 30 грудня) та продаж по 42,59 гривні (+14 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,50 гривні (+10 копійок), продаж – по 50,20 гривні (+15 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (+1 копійка), а продати по 42,35 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 49,88 гривні (-2 копійки), а продаж по 49,94 гривні (-7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,08 гривні (+18 копійок), а продають по 42,48 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,68 гривні (-10 копійок), а продають по 50,08 гривні (-9 копійок).
Який буде курс до кінця року?
Експерти прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року. Як спрогнозував експерт Олександр Паращій, найімовірніше, що курс опиниться в діапазоні 43 гривень. Натомість банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий додав, що у новорічні свята курс долара щодо гривні буде в межах 43 – 43,5 гривні.
Наразі інвестиції в гривню через депозити наразі виглядають привабливішими, ніж утримання валюти, оскільки банки пропонують високі ставки на гривневі вклади до середини січня. Банкір Дмитро Замотаєв підкреслює, що доходи від гривневих депозитів перевищують потенційну вигоду від валютних вкладень, що робить долар чи євро менш привабливими для накопичень у короткостроковій перспективі.
Активність населення на валютному ринку перед святами може злегка вплинути на попит та курс, але загальна думка експертів полягає в тому, що перевагу варто віддавати диверсифікації заощаджень між різними інструментами, а не лише доларом чи євро. Зокрема, поєднання валюти з іншими фінансовими продуктами допоможе зменшити ризики та забезпечити більш стійке збереження капіталу в умовах сезонних коливань.