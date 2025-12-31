Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 31 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,05 гривны (+10 копеек против 30 декабря) и продажа по 42,59 гривны (+14 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,50 гривны (+10 копеек), продажа – по по 50,20 гривны (+15 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,40 гривны (+1 копейка), а продать по 42,35 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро по 49,88 гривны (-2 копейки), а продажа по 49,94 гривны (-7 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42,08 гривны (+18 копеек), а продают по 42,48 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,68 гривны (-10 копеек), а продают по 50,08 гривны (-9 копеек).
Какой будет курс до конца года?
Эксперты прогнозируют умеренный рост курса доллара до конца года. Как спрогнозировал эксперт Александр Паращий, вероятнее всего, что курс окажется в диапазоне 43 гривен. Зато банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой добавил, что в новогодние праздники курс доллара относительно гривны будет в пределах 43 – 43,5 гривны.
Сейчас инвестиции в гривну через депозиты пока выглядят более привлекательными, чем содержание валюты, поскольку банки предлагают высокие ставки на гривневые вклады до середины января. Банкир Дмитрий Замотаев подчеркивает, что доходы от гривневых депозитов превышают потенциальную выгоду от валютных вложений, что делает доллар или евро менее привлекательными для накоплений в краткосрочной перспективе.
Активность населения на валютном рынке перед праздниками может слегка повлиять на спрос и курс, но общее мнение экспертов заключается в том, что предпочтение следует отдавать диверсификации сбережений между различными инструментами, а не только долларом или евро. В частности, сочетание валюты с другими финансовыми продуктами поможет уменьшить риски и обеспечить более устойчивое сохранение капитала в условиях сезонных колебаний.