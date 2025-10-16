Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 15 октября. Официальный курс евро составляет 48,53 гривны, то есть цена выросла на 30 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 17 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,63 гривны;
- евро – 48,52 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 16 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,75 гривны, продажа – по 41,72 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,52 гривны, продажа – по 41,83 гривны.
Какие прогнозы валют со следующей недели?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе возможно оживление среди импортеров, а потому регулятор на рынке может отреагировать на активность.
Дело в том, что обычно в октябре и до конца года спрос на межбанке заметно возрастает. Впрочем из-за действия управляемой гибкости избыточный рост "гасят" благодаря валютным интервенциям.
На фоне того, что курс доллара был довольно длительный период стабилен, в конце октября не ожидается непредсказуемых ситуаций. Относительно курса евро, то, по-прежнему, его формирование будет зависеть от мировых котировок в паре доллар/евро – соотношение между ними не превысит 1,15 – 1,18.
В целом ожидается, что доллар с 20 по 26 октября не пересечет 42 гривен за валюту, а евро может приблизиться к отметке 49 гривен и даже несколько превысить этот показатель.