Как рассказал для 24 Канала банкир из "Глобус Банка" Тарас Лесовой, с 20 октября на наличном рынке курс доллара будет в диапазоне от 41,25 гривны до 41,65 гривны, а евро – от 48 гривен до 49,5 гривны.

В целом по прогнозам банкира, евро и доллар будут находиться в привычных для себя коридорах. Впрочем влияние военных факторов (последствия от вражеских обстрелов) останется в пределах имеющихся рисков.