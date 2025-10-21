Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 21 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (-5 копеек против 20 октября) и продажа по 41,92 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,40 гривны (без изменений), продажа – по 49,20 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (без изменений), а продать по 41,86 гривны (+1 копейка).
- Покупка евро по 48,80 гривны (без изменений), а продажа по 48,98 гривны (+1 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (-12 копеек), а продают по 41,95 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,30 гривны (-36 копеек), а продают по 49,22 гривны (-8 копеек).
Сколько будет стоить доллар и евро?
Как рассказал для 24 Канала банкир из "Глобус Банка" Тарас Лесовой, с 20 октября на наличном рынке курс доллара будет в диапазоне от 41,25 гривны до 41,65 гривны, а евро – от 48 гривен до 49,5 гривны.
В целом по прогнозам банкира, евро и доллар будут находиться в привычных для себя коридорах. Впрочем влияние военных факторов (последствия от вражеских обстрелов) останется в пределах имеющихся рисков.
Несмотря на это в обменных пунктах возможен широкий спред между курсами покупки и продажи – от 0,5 гривны до 0,7 гривны. Все из-за того, что пункты в сезон перемен предпочитают перестраховываться.