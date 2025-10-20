Смотрите также В Укрэнерго рассказали, когда и кому 20 октября будут отключать свет

Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что в октябре и до конца года спрос на валюту на межбанке заметно растет – спрос вырастет на 10% – 15%. Однако эти проценты будет "гасить" НБУ в результате валютных интервенций.

Интересно, что в такой период в обменниках пунктах может происходить так называемая "игра", ведь пункты в сезон перемен предпочитают перестраховываться, выставляя курса покупки и продажи с достаточно широким спредом – от 0,5 гривны до 0,7 гривны.

Евро и доллар могут находиться в привычных для себя коридорах, а влияние военных факторов, то есть последствия от вражеских обстрелов, останется в пределах имеющихся рисков.