Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Киев усилил энергетическую безопасность: в КГГА назвали, сколько есть резервных источников питания
В компании рассказали, что 20 октября во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре,
– говорится в сообщении.
В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) пока применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" – призвали в Укрэнерго.
Кстати, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил в эфире 24 Канала, что Украина имеет достаточные запасы для энергетической безопасности на зиму. Однако нельзя полностью застраховаться от всех возможных атак.
Обратите внимание! О том, что может ждать украинцев зимой со светом, водой и газом вследствие вражеских атак по энергетической инфраструктуре – читайте в материале 24 Канала.
Какой была ситуация в украинской энергетике в последние дни?
В Украине 18 октября применяли графики аварийных отключений для потребителей. Под вечер экстренные отключения для украинцев отменили.
Также российские войска в ночь на 18 октября атаковали энергообъект в Черниговской области, оставив 17 тысяч абонентов без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для жителей региона.
- Также было известно, что вечером 16 октября во всех областях Украины вводили графики аварийного отключения света из-за ночной атаки на критическую инфраструктуру. Укрэнерго призвало украинцев к экономному потреблению электроэнергии.