Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Киев усилил энергетическую безопасность: в КГГА назвали, сколько есть резервных источников питания

В компании рассказали, что 20 октября во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре,

– говорится в сообщении.

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) пока применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" – призвали в Укрэнерго.

Кстати, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил в эфире 24 Канала, что Украина имеет достаточные запасы для энергетической безопасности на зиму. Однако нельзя полностью застраховаться от всех возможных атак.

Обратите внимание! О том, что может ждать украинцев зимой со светом, водой и газом вследствие вражеских атак по энергетической инфраструктуре – читайте в материале 24 Канала.

Какой была ситуация в украинской энергетике в последние дни?