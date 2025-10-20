Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 20 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 17 жовтня) та продаж по 41,95 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,40 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,20 гривні (+8 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+10 копійок проти 16 жовтня), а продати по 41,85 гривні (+13 копійок).
- Купівля євро по 48,80 гривні (+15 копійок), а продаж по 48,97 гривні (+7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,23 гривні (-10 копійок проти 17 жовтня), а продають по 41,96 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,46 гривні (-14 копійок), а продають по 49,23 гривні (+2 копійки).
Який курс валют очікується цього тижня?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що у жовтні і до кінця року попит на валюту на міжбанку помітно зростає – попит зросте на 10% – 15%. Однак ці відсотки "гаситиме" НБУ внаслідок валютних інтервенцій.
Цікаво, що у такий період в обмінниках пунктах може відбуватися так звана "гра", адже пункти в сезон змін воліють перестраховуватися, виставляючи курсу купівлі та продажу з досить широким спредом – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.
Євро та долар можуть перебувати у звичних для себе коридорах, а вплив воєнних чинників, тобто наслідки від ворожих обстрілів, залишиться в межах наявних ризиків.
На готівковому ринку будуть такі курси: 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.