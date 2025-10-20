Дивіться також В Укренерго розповіли, коли та кому 20 жовтня відключатимуть світло

Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що у жовтні і до кінця року попит на валюту на міжбанку помітно зростає – попит зросте на 10% – 15%. Однак ці відсотки "гаситиме" НБУ внаслідок валютних інтервенцій.

Цікаво, що у такий період в обмінниках пунктах може відбуватися так звана "гра", адже пункти в сезон змін воліють перестраховуватися, виставляючи курсу купівлі та продажу з досить широким спредом – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.

Євро та долар можуть перебувати у звичних для себе коридорах, а вплив воєнних чинників, тобто наслідки від ворожих обстрілів, залишиться в межах наявних ризиків.