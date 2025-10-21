Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 21 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (-5 копійок проти 20 жовтня) та продаж по 41,92 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,40 гривні (без змін), продаж – по 49,20 гривні (без змін).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (без змін), а продати по 41,86 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 48,80 гривні (без змін), а продаж по 48,98 гривні (+1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (-12 копійок), а продають по 41,95 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,30 гривні (-36 копійок), а продають по 49,22 гривні (-8 копійок).
Скільки коштуватиме долар та євро?
Як розповів для 24 Каналу банкір з "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, з 20 жовтня на готівковому ринку курс долара буде в діапазоні від 41,25 гривні до 41,65 гривні, а євро – від 48 гривень до 49,5 гривні.
Загалом за прогнозами банкіра, євро та долар перебуватимуть у звичних для себе коридорах. Втім вплив воєнних чинників (наслідки від ворожих обстрілів) залишиться в межах наявних ризиків.
Попри це в обмінних пунктах можливий широкий спред між курсами купівлі та продажу – від 0,5 гривні до 0,7 гривні. Все через те, що пункти в сезон змін воліють перестраховуватися.