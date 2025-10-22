Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 21 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,47 гривні, тобто ціна впала на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Курс злотого починає падати після стрімкого злету: де краще купити валюту

Станом на 23 жовтня курс валют буде таким:

  • долар – 41,75 гривні;
  • євро – 48,36 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 22 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,45 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,92 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 42 гривні.

Як зміниться євро в ціні цього тижня?

  • У прогнозі на цей тиждень банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив для 24 Каналу, що курс євро очікується на такому рівні: на міжбанку – від 48 гривень до 49 гривень, а на готівковому ринку – від 48 гривень до 49,5 гривні.

  • Щодо долара, то ціна валюти залишатиметься також стабільною. Відтак діапазон на міжбанку становить від 41,4 гривні до 41,7 гривні за валюту, а на готівковому ринку – від 41,25 гривні до 41,65 гривні.

  • Варто додати, що в обмінниках курси купівлі та продажу можуть бути з досить широким спредом цього тижня через сезон змін – від 0,5 гривні до 0,7 гривні.